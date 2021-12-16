В лимонной мини-юбке и жакете: Пенелопа Крус в костюме Chanel приехала на телевидение

В лимонной мини-юбке и жакете: Пенелопа Крус в костюме Chanel приехала на телевидение

Вчера Пенелопа Крус в стильном луке посетила NBC Studios в Нью-Йорке.

47-летняя испанская актриса надела лимонный твидовый костюм от Chanel, состоящий из короткого двубортного жакета и мини-юбки, с которым сочетала с черными туфлями на каблуках с застежкой на щиколотке и открытым носком.

Каштановые волосы Пенелопы были распущены, на лице был легкий макияж, звезда сделала светлый маникюр и ярко-красный педикюр и выглядела блестяще.

Пенелопа Крус / Getty Images

Днем ранее Крус посещала благотворительный вечер в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Ежегодно Музей при поддержке Модного дома Chanel проводит гала-вечер, где чествует кого-то из знаменитостей. В этом году этим человеком стала актриса и муза Модного дома – Пенелопа Крус. На мероприятии она появилась в роскошном алом платье с ассиметричным подолом и красиво подчеркнутым декольте.

Пенелопа Крус / Getty Images

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