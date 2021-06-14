В льняном костюме цвета марсала: беременная Катя Осадчая на прогулке по Киеву

Ведущая "Светской жизни" продемонстрировала стильный образ.

Катя Осадчая прогулялась по любимым местам Киева и сделала красивую фотографию в парке "Владимирская горка".

Для прогулки она выбрала комфортный лук. На ведущей был льняной костюм цвета марсала от украинского бренда Balcony Garment, состоящий из жакета свободного покроя с поясом и брюк-клеш, и белая футболка.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

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Свой аутфит Осадчая дополнила белыми кроссовками и розовой сумочкой через плечо. На лице отсутствовал макияж, а волосы она собрала в пучок.

А в прошлый раз Катя продемонстрировала летний образ в голубом платье с принтом длины миди и белых стильных шлепанцах. Свой лук она дополнила соломенной шляпой и черными очками. Позировала ведущая между кустами красивых цветов.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

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