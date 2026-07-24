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- Шоу-бизнес
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В льняном платье и без каблуков: Ева Лонгория показала летний образ для прогулки
Актриса поделилась атмосферными фотографиями с отдыха.
Ева Лонгория опубликовала в Instagram новые снимки, сделанные на фоне старинной архитектуры и живописной природы.
«Меньше спешки, больше внимания», — лаконично подписала фотографии актриса.
На фото Ева позировала в светло-бежевом льняном платье длины миди. Наряд имел рубашечный верх без рукавов, небольшой воротник, пуговицы и тканевый пояс на талии, который подчеркнул стройную фигуру звезды.
Лонгория дополнила платье удобными коричневыми кожаными сандалиями без каблука. Из украшений на ней был только лаконичный золотистый чокер.
Актриса собрала волосы в элегантную прическу, оставив у лица несколько прядей, и нанесла нежный макияж.
Напомним, Еву Лонгорию в платье цвета спелой сливы и на шпильках подловили в Лос-Анджелесе.