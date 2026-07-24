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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
181
Время на прочтение
1 мин

В льняном платье и без каблуков: Ева Лонгория показала летний образ для прогулки

Актриса поделилась атмосферными фотографиями с отдыха.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория опубликовала в Instagram новые снимки, сделанные на фоне старинной архитектуры и живописной природы.

«Меньше спешки, больше внимания», — лаконично подписала фотографии актриса.

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

На фото Ева позировала в светло-бежевом льняном платье длины миди. Наряд имел рубашечный верх без рукавов, небольшой воротник, пуговицы и тканевый пояс на талии, который подчеркнул стройную фигуру звезды.

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Лонгория дополнила платье удобными коричневыми кожаными сандалиями без каблука. Из украшений на ней был только лаконичный золотистый чокер.

Актриса собрала волосы в элегантную прическу, оставив у лица несколько прядей, и нанесла нежный макияж.

Напомним, Еву Лонгорию в платье цвета спелой сливы и на шпильках подловили в Лос-Анджелесе.

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Дата публикации
Количество просмотров
181
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