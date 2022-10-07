В льняном платье с вышивкой и камнями: красивая Кейт Хадсон пришла на показ фильма

43-летняя актриса Кейт Хадсон посетила показ фильма "Стеклянный лук: Загадка ножей" на кинофестивале в городе Милл-Вэлли, Калифорния. На публике звезда появилась в красивом платье с принтом.

На Кейт было потрясающее льняное платье из круизной коллекции Erdem 2023 с цветочной вышивкой, инкрустированной камнями, и интересной деталью на лифе. Обута актриса была в сиреневые туфли-лодочки на каблуках из лаковой кожи, а дополняли ее образ серьги-висюльки, макияж в теплых оттенках, повязка на голове и несколько колец на пальцах.

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

В своем Instagram звезда поделилась еще несколькими снимками образа.

Фильм "Стеклянный лук: Загадка ножей" - это сиквел ленты "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом в главной роли детектива. В новом фильме он отправится в Грецию для расследования очередного крупного дела.

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Напомним, недавно Кейт Хадсон в платье с "голым" эффектом блистала на премьере фильма "Мона Лиза и кровавая луна" в Лос-Анджелесе. В фильме актриса сыграла главную роль.

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