В льняном платье, вышитом корсете и с косой: украинская певица представила новый клип

Украинская певица Darisha представила клип на песню "Коси", которую посвятила силе семейной связи от мамы к дочери, от внучки к бабушке. В центре внимания – обряд заплетения косы, в которую вплетаются воспоминания и истории поколений.

В клипе артистка продемонстрировала нежный образ в льняном платье-рубашке и вышитом национальным орнаментом корсете. Аутфит она дополнила коралловым ожерельем и разными цветочными аксессуарами для волос от украинского бренда "Мальвы".

Darisha

В новой видеоработе снялась мама артистки, которая также была одета в наряд из льна.

"Традиции, которые для нас были привычными, сейчас на расстоянии набирают новые смыслы, потому что именно сегодня мы начали больше понимать, как важно иметь и чувствовать связь с самыми родными людьми. Я пригласила свою маму сняться в клипе, ведь это чувство теплоты и нежности, о которых пою, смогла бы передать только с ней. Закрывая глаза, где бы я ни была, какие бы эмоции испытывала, всегда вспоминаю, как мне было спокойно и уютно, когда мама расчесывала мне волосы и заплетала их в косу. В те моменты я ощущала защиту и покой", – поделилась Darisha.

Семейные связи в клипе воплощены через обряд плетения косы, объединивший несколько поколений – от малых до взрослых. Расческа, которой мать расчесывает косы, отражает вечный символ традиций и наследия, передаваемого из поколения в поколение.

Коса, украшенная колосьями, символизирует благополучие и согласие. Маки и красная лента олицетворяют символ борьбы.

Детские руки, вплетающие желтые ленты с цветами, символизируют надежду и свет, присутствующий в каждом из нас. Военный, который добавляет орнаментированную ленту в волосы, является символом непреклонной защиты нашего мирного неба и счастливого будущего поколений. А хлопок в косе символизирует наше стремление быть самостоятельными и независимыми.

Читайте также: