В лоферах и шубе с шахматным принтом: стильная Тори Спеллинг на улицах Нью-Йорка

Звезда популярного в 90-х телесериала "Беверли-Хиллз, 90210" вышла в свет интересном аутфите.

49-летняя Тори Спеллинг попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка, когда она шла на презентацию ее совместной с Дженни Гарт коллекции домашнего декора для QVC - The BFF Collection.

Тори была одета в стильную бежево-черную шубу с шахматным принтом, под которой на ней был черный брючный костюм с розовым принтом.

Тори Спеллинг / Фото: Getty Images

Образ актриса дополнила черными лакированными лоферами с металлическими деталями и на высокой подошве.

Красивая укладка с локонами, насыщенный макияж с акцентом на глазах и золотые цепочки на шее завершили лук Спеллинг.

Напомним, Тори продемонстрировала гламурный лук в серебряном мини-платье, которым подчеркнула свою стройную фигуру.

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