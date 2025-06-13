«Игра в кальмара» — актеры вышли на фотоколл / © Associated Press

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Звезды сериала «Игра в кальмара» вышли на розовую ковровую дорожку в Лондоне в день презентации долгожданного третьего и последнего сезона успешного блокбастера от Netflix.

Напомним, что изначально предполагалось, что сезонов сериала будет только два, но шоуранер Хван Дон Хёк решил разделить второй, получавшийся слишком длинным, на две части. Таким образом первые шесть серий зрители увидели в декабре 2024 года, а остальные 6 смогут посмотреть уже с 27 июня 2025-го.

Ли Чон Чжэ / © Associated Press

Ли Бён Хун / © Associated Press

Пак Гю Ён / © Associated Press

Хван Дон Хёк — шоуранер, режиссер и сценарист / © Associated Press

Напомним, что по сюжету нового сезона сериала, главный герой больше не пытается выиграть главный приз — огромную сумму денег. Вместо этого герой был одержим идеей положить конец играм и уничтожить организатора стоящего за ними.

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