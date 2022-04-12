В Лондоне состоялся благотворительный концерт, чтобы поддержать украинских беженцев

Участники камерного мероприятия надели цвета флага нашей страны.

В лондонском клубе White Eagle Club в воскресенье состоялось благотворительное мероприятие Ukraine Unplugged, в рамках которого собирались средства для беженцев из Украины. Деньги были переданы в фонд Choose Love.

Благотворительный концерт Ukraine Unplugged / Getty Images

Благотворительный концерт Ukraine Unplugged / Getty Images

Гости благотворительного концерта и участники шоу пришли в цветах сине-желтого флага Украины или повязали ленты на одежду, чтобы выразить свою поддержку нашей стране, страдающей от зверств России.

Благотворительный концерт Ukraine Unplugged / Getty Images

Благотворительный концерт Ukraine Unplugged / Getty Images

Одной из звездных ведущих мероприятия стала британская журналистка, телеведущая и художник Аннека Райс. Коротким видео из выступления она поделилась на своей странице в Instagram.

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