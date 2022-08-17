В лосинах и белой рубашке: Еву Лонгорию заметили за покупкой уличной еды во Флориде

В последнее время знаменитость часто появляется на публике в спортивных образах.
Несколько дней тому назад американская актриса Ева Лонгория, которую многие помнят по роли Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", провела по работе во Флориде. Там знаменитость посетила несколько мероприятий, а также попала под прицел фотографов, когда решила перекусить в уличном заведении Pepitos Plaza.
Знаменитая актриса надела черные лосины, футболку и завершила образ белой рубашкой и кроссовками. Волосы она собрала в высокий хвост, на лице сделал макияж и дополнила этот простой спортивный лук несколькими золотыми украшениями.
Но уже Ева дома в Калифорнии и ее даже заметили во время прогулки. Актрисы была одета в спортивный образ в пастельных тонах среди вещей были свитшот и бейсболка с логотипом ее бренда Casa Del Sol Tequila, а вот через плечо у нее висела сумка Chanel.
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