В лосинах и белой рубашке: Еву Лонгорию заметили за покупкой уличной еды во Флориде

В последнее время знаменитость часто появляется на публике в спортивных образах.

Несколько дней тому назад американская актриса Ева Лонгория, которую многие помнят по роли Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", провела по работе во Флориде. Там знаменитость посетила несколько мероприятий, а также попала под прицел фотографов, когда решила перекусить в уличном заведении Pepitos Plaza.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Знаменитая актриса надела черные лосины, футболку и завершила образ белой рубашкой и кроссовками. Волосы она собрала в высокий хвост, на лице сделал макияж и дополнила этот простой спортивный лук несколькими золотыми украшениями.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Но уже Ева дома в Калифорнии и ее даже заметили во время прогулки. Актрисы была одета в спортивный образ в пастельных тонах среди вещей были свитшот и бейсболка с логотипом ее бренда Casa Del Sol Tequila, а вот через плечо у нее висела сумка Chanel.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

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