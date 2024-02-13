Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В лосинах и бейсболке: Дженнифер Гарнер в спортивном луке запечатлели на прогулке

В лосинах и бейсболке: Дженнифер Гарнер в спортивном луке запечатлели на прогулке

Дженнифер Гарнер / Фото: Getty Images

51-летняя Дженнифер Гарнер попала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе.

Бывшую жену Бена Аффлека сфотографировали около автомобиля. Дженнифер была в черном коротком пальто, лосинах, белых высоких носках и обута в удобные кроссовки. На голове у актрисы была бейсболка, а на лице - солнцезащитные очки.

Дженнифер часто фотографируют папарацци на пробежках или на прогулках. Звезда никогда не прячется от камер и выглядит максимально дружелюбно и приветливо.

Дженнифер Гарнер / © Getty Images
Дженнифер Гарнер / Фото: Getty Images

Кстати, не так давно на пробежке в Калифорнии запечатлели и британского принца Гарри. С тех пор как он с женой Меган Маркл переехали в Монтесито, принц любит прогуливаться на свежем воздухе и часто попадает под прицел папарацци. 

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация