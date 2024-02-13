В лосинах и бейсболке: Дженнифер Гарнер в спортивном луке запечатлели на прогулке

Бывшую жену Бена Аффлека сфотографировали около автомобиля. Дженнифер была в черном коротком пальто, лосинах, белых высоких носках и обута в удобные кроссовки. На голове у актрисы была бейсболка, а на лице - солнцезащитные очки.

Дженнифер часто фотографируют папарацци на пробежках или на прогулках. Звезда никогда не прячется от камер и выглядит максимально дружелюбно и приветливо.

Дженнифер Гарнер / Фото: Getty Images

Кстати, не так давно на пробежке в Калифорнии запечатлели и британского принца Гарри. С тех пор как он с женой Меган Маркл переехали в Монтесито, принц любит прогуливаться на свежем воздухе и часто попадает под прицел папарацци.

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