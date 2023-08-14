В лосинах и бейсболке: Жизель Бундхен папарацци неожиданно подловили в аэропорту

В аэропорту знаменитость встречал ее инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте. После ее разрыва с мужем Томом Брэди за Бундхен теперь постоянно следят папарацци. Нынче предполагают, что у модели роман с инструктором, но подтверждения этой информации нет.

Жизель была одета в светлые лосины и удлиненную трикотажную кофту. На голове у нее была черная бейсболка, то есть звезда старалась остаться незамеченной. В руках она везла большой черный чемодан, на котором стояла сумка Prada.

В недавнем интервью Vogue Brazil Жизель размышляла о трудностях развода под пристальным вниманием общественности.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

"Расставания никогда не бывают легкими, особенно когда СМИ обсуждают каждый шаг, — сказала она журналу. — Я всегда верила, что каждая ситуация, какой бы сложной она ни была, может чему-то нас научить и происходит для нашего роста".

Напомним, Жизель и Том связали себя узами брака в феврале 2009 года, в браке у них родился сын Бенджамин, ему сейчас 13 лет, и дочь Вивиан, которой 10 лет.

Жизель Бундхен и Том Брэди / Фото: Associated Press

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