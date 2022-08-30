В лосинах и блейзере: Еву Лонгорию запечатлели на выходе из отеля в Нью-Йорке

Актриса Ева Лонгория любит спортивный стиль в одежде и часто появляется на публике в таких луках.

На днях знаменитость запечатлели папарацци в Нью-Йорке. 47-летняя актриса выглядела совершенно непринужденно в полностью черном ансамбле, сочетающем спортивные элементы с черным блейзером.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Ева выходила из отеля в районе Сохо на Манхэттене и была одета в черные лосины, футболку с надписью своего бренда текилы Casa Del Sol, бейсболку и удлиненный блейзер. Обута Лонгория была в белые грубые кроссовки.

В прошлый раз мы видели Еву в стильной укороченной рубашке и брюках-палаццо и обутая в туфли на очень высоких каблуках. Звезду сфотографировали, когда она шла к своему автомобилю.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

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