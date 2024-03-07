В лосинах и футболке с узлом: Анна Тринчер блеснула плоским животом на премьере украинского фильма

Артистка в стильном образе total black пришла в кинотеатр.

Анна Тринчер посетила премьерный показ украинского фильма "Смак свободи", который состоялся в кинотеатре "Оскар" в Киеве.

Для своего появления артистка выбрала стильный лук. На ней были черные лосины и черная футболка, которую она завязала спереди в узел. Анна похвасталась плоским животом и стройной фигурой.

Анна Тринчер

Свой образ она дополнила черными остроносыми сапогами, золотыми украшениями и черной стеганной сумкой от Chanel с золотой цепочкой.

Анна Тринчер

Анна Тринчер

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