В лосинах и футболке с узлом: Анна Тринчер блеснула плоским животом на премьере украинского фильма

Артистка в стильном образе total black пришла в кинотеатр.
Анна Тринчер посетила премьерный показ украинского фильма "Смак свободи", который состоялся в кинотеатре "Оскар" в Киеве.
Для своего появления артистка выбрала стильный лук. На ней были черные лосины и черная футболка, которую она завязала спереди в узел. Анна похвасталась плоским животом и стройной фигурой.
Свой образ она дополнила черными остроносыми сапогами, золотыми украшениями и черной стеганной сумкой от Chanel с золотой цепочкой.
Читайте также:
- В кожаных штанах и боди с сексуальным декольте: Анна Тринчер в эффектном образе пришла на новогоднее шоу
- MUZVAR AWARDS: Джамала, MONATIK, Настя Каменских, Анна Тринчер и другие звезды на музыкальной премии
- Прививают любовь к литературе: Анна Тринчер, Alina Pash и Мишель Андраде почитали с детьми книги