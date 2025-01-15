В лосинах и кофте с глубоким декольте: панамская модель Грейси Бон продемонстрировала пышные ягодицы

Модель plus size из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram видео с тренировки – она поиграла в большой теннис. Девушка позировала с ракеткой в руке.

На тренировку Грейси надела черные лосины, которые подчеркнули ее пышные ягодицы, и синюю спортивную кофту на молнии, которую она не очень застегнула, чтобы демонстрировать свое соблазнительное декольте. Лук Бон дополнила белыми кроссовками и серой повязкой на голове.

"Девушка plus size, тренирующаяся в мою здоровую эпоху", – подписала видео Бон.

Напомним, панамская модель Грейси Бон в цветочном платье показала огромную пятую точку.

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