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В лосинах и кофте с глубоким декольте: панамская модель Грейси Бон продемонстрировала пышные ягодицы

В лосинах и кофте с глубоким декольте: панамская модель Грейси Бон продемонстрировала пышные ягодицы

В лосинах и кофте с глубоким декольте: панамская модель Грейси Бон продемонстрировала пышные ягодицы

Грейси Бон

30-летняя Грейси Бон спортивным нарядом подчеркнула свои пышные формы.

Модель plus size из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram видео с тренировки – она поиграла в большой теннис. Девушка позировала с ракеткой в руке.

На тренировку Грейси надела черные лосины, которые подчеркнули ее пышные ягодицы, и синюю спортивную кофту на молнии, которую она не очень застегнула, чтобы демонстрировать свое соблазнительное декольте. Лук Бон дополнила белыми кроссовками и серой повязкой на голове.

"Девушка plus size, тренирующаяся в мою здоровую эпоху", – подписала видео Бон.

Напомним, панамская модель Грейси Бон в цветочном платье показала огромную пятую точку.

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