В лосинах и коротком топе: Джей Ло после каникул сходила на тренировку

54-летняя певица вернулась к тренировкам после рождественских и новогодних праздников. Лопес была в черном трикотажном кроп-топе и лосинах, а обута в белые кроссовки. Певица собрала волосы в высокий пучок и надела черные большие очки от солнца Dior.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Дженнифер часто фотографируют возле танцевального зала, где она оттачивает свое мастерство и тренируется. В прошлый раз, например, звезду видели там в обтягивающих лосинах и с любимой сумкой Hermes.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Напомним, также недавно мы показывали, как Лопес в атласном костюме и шляпе похвасталась перед поклонниками очередным гламурным образом.

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