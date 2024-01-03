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В лосинах и коротком топе: Джей Ло после каникул сходила на тренировку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
484
Время на прочтение
1 мин
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В лосинах и коротком топе: Джей Ло после каникул сходила на тренировку

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе.

54-летняя певица вернулась к тренировкам после рождественских и новогодних праздников. Лопес была в черном трикотажном кроп-топе и лосинах, а обута в белые кроссовки. Певица собрала волосы в высокий пучок и надела черные большие очки от солнца Dior.

Дженнифер Лопес / © Getty Images
Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Дженнифер часто фотографируют возле танцевального зала, где она оттачивает свое мастерство и тренируется. В прошлый раз, например, звезду видели там в обтягивающих лосинах и с любимой сумкой Hermes.

Дженнифер Лопес / © Getty Images
Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Напомним, также недавно мы показывали, как Лопес в атласном костюме и шляпе похвасталась перед поклонниками очередным гламурным образом.

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Дата публикации
Просмотры
484
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