В кэтсьюте и косухе: 76-летняя Шер посетила показ Versace в компании молодого бойфренда

Американская певица Шер в свои 76 лет выглядит превосходно и ведет активную светскую жизнь. Вчера, 9 марта, знаменитость посетила показ новой коллекции осень-зима бренда Versace, который прошел в этот раз не в Милане, а в Калифорнии.

На гламурном мероприятии знаменитость появилась в компании своего молодого бойфренда - Александра Эдвардса - музыкального руководителя звукозаписывающей компании Def Jam, и продюсера, который младше ее на 39 лет. Ранее он был женат на Эмбер Роуз, с которой у них есть общий сын.

На показ Шер, конечно же, нарядилась в лук от Versace, в котором сочетала обтягивающий кэтсьют и оверсайз косуху. Также на певице были ботильоны на платформе.

Шер / Фото: Associated Press

Образ певица завершила объемной прической и довольно легким макияжем с нежно-розовой помадой и синими тенями.

Шер / Фото: Associated Press

Александр сочетал черное поло с рубашкой и брюками, также на нем были туфли и солнцезащитные очки. На зубы бойфренд Шер надел специальное украшение с камнями.

Шер / Фото: Associated Press

Читайте также: