В лосинах и кроп-топе: Дженнифер Энистон показала, как занимается спортом

52-летняя актриса Дженнифер Энистон находится в отличной физической форме, и это не только благодаря генетике.

Джен регулярно занимается спортом, правильно питается и много времени уделяет заботе о своем здоровье. На новом ролике, который актриса опубликовала в Instagram, она запечатлена как раз во время занятий на коврике. Джен делает растяжку.

Результаты ее регулярных тренировок вы можете увидеть на снимках, которые актриса также недавно постила в блоге. Это кадры из фотосессии для Hollywood Reporter, на которых знаменитость позировала в боди, нижнем белье, коротких платьях и обтягивающих джинсах.

Также в блоге Дженнифер часто можно увидеть очень трогательные фото с ее собакой - лордом Честерфилдом, который в октябре отпраздновал первый год рождения.

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