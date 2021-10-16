В лосинах и майке: беременная двойней Эшли Грэм вышла на прогулку с сыном

Модель решила пройтись с малышом по городу.

Совсем скоро модель plus-size Эшли Грэм станет мамой еще двух малышей, ведь звезда беременна двойней. Во время второй беременности она не часто появлялась на публике, хотя и продолжает активно сниматься и делится некоторыми деталями своей работы с поклонниками в Instagram.

Вчера же Эшли заметили на прогулке со старшим сыном Исааком. Она была одета в удобные спортивные лосины и майку, а на ногах у нее были шлепанцы от бренда Yeezy. Волосы модель собрала в высокий пучок и надела на глаза солнцезащитные очки.

Эшли Грэм с сыном / Getty Images

Также на животе у Эшли был специальный бандаж для беременных. Такое приспособление нужно для поддержки живота и помогает сократить нагрузки на спину и способствует уменьшению болевых ощущений.

Эшли Грэм с сыном / Getty Images

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