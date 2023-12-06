В лосинах и с мокрыми волосами: Джей Ло сфотографировали возле танцевального зала

Певица и актриса снова попала под прицел фотографов, когда выходила из танцевального зала, где обычно тренируется.

В этот раз Дженнифер надела бордовые лосины с золотым принтом от Beyond Yoga, бордовую флисовую кофту в тон которой подобрала плетеную объемную сумку. Спортивный образ знаменитости дополняли белые кроссовки на высокой подошве и большие солнцезащитные очки, тоже подобранные в цвет основного наряда певицы. Волосы Дженнифер были собраны в высокий пучок и выглядели немного мокрыми.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

В прошлый раз Лопес фотографировали в похожих лосинах, но только другого цвета. Известно, что у Дженнифер также есть черные лосины такого же бренда и тоже с россыпью золотистых страз.

А вчера Дженнифер вместе с мужем Беном Аффлеком посетила мероприятии Elle под названием Women in Hollywood ("Женщины в Голливуде"). На дорожке пара не удержались от нежностей, а сама артистка появилась перед камерами в очень пикантном топе.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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