В лосинах и с новой прической: Румер Уиллис сходила на пилатес

В лосинах и с новой прической: Румер Уиллис сходила на пилатес

В декабре публика впервые увидела Румер Уиллис с новой прической.

Тогда девушка посетила премьеру спектакля "Реальная любовь в прямом эфире", который проходил в Центре исполнительских искусств Уоллис Анненберг 1 декабря. У Румер тогда была кудрявая укладка.

А вчера знаменитость запечатлели с прямыми волосами, когда она выходила из класса по пилатесу, где занималась. Румер шла к своей машине в Западном Голливуде. Старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса сменила цвет волос с коричневого на рыжий несколько месяцев назад, и ей очень идет.

Одета девушка была в черные лосины и черную кофту, а обута - в кеды. На плече у нее была сумка, а в руке она несла бутылку с водой.

Румер Уиллис / Getty Images

Ранее Румер Уиллис рассказывала, что не пьет алкоголь уже 5 лет и чувствует себя великолепно. Завязали с алкоголем и ее мать Деми Мур, она не употребляет уже 10 лет, а также сестры Скаут и Талулла.

"Я действительно не думаю, что когда-либо так гордилась собой или любила человека, в которого я выросла, и продолжаю расти", — написала как-то Румер в своем Instagram.

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