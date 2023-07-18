В лосинах и с сумкой Birkin: Дженнифер Лопес сфотографировали по пути на тренировку

После известий о кончине Джейн Биркин, Лопес решила выгулять сумку названную в ее честь.
Голливудская суперзвезда Дженнифер Лопес попала под прицел папарацци по пути на тренировку в Лос-Анджелесе. Знаменитость надела обтягивающие черные лосины, которые подчеркнули ее эффектную фигуру, а сочетала она их с белой немного помятой укороченной футболкой.
Также Лопес надела белые беговые кроссовки от Naked Wolfe, солнцезащитные очки и собрала волосы в хвост.
Макияжа у Дженнифер практически не было на лице, а вот в руке она несла культовую сумку Hermes Birkin в белом цвете и с золотой фурнитурой.
С этой сумкой на публике суперзвезда появилась на публике после известия о кончине Джейн Биркин - французской актрисы и певицы в честь которой этот дорогой и эксклюзивный аксессуар был назван.
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