В лосинах и спортивной кофте: Дженнифер Энистон запечатлели во время пробежки

В Нью-Йорке полным ходом идут съемки третьего сезона сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях.

Риз пока еще не была замечена папарацци на съемках, а вот Энистон уже не впервые фотографируют репортеры на улицах Нью-Йорка.

В этот раз снимали кадры, на которых видно, как героиня Дженнифер вышла на пробежку. Она одета в спортивную кофту, лосины, кроссовки от Nike и бейсболку, волосы ее собраны в хвост, на голове бейсболка, а в ушах наушники.

На другом фото видно, как Дженнифер стоит сзади за одним из членов съемочной команды и улыбается, пока кто-то другой фотографирует ее на телефон.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Днем ранее 53-летняя актриса была запечатлена на Кони-Айленде, штат Нью-Йорк, со своим новым партнером по сериалу - 51-летним Джоном Хэммом. Она была в другом повседневном образе – джинсах и пуловере, с распущенными волосами и в солнцезащитных очках.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Полагаем, мы увидим еще много фотографий Энистон со съемок, ведь они только стартовали, а сам сериал обещают выпустить осенью 2023 года, то есть через год.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

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