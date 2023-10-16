В лосинах и тунике: Дженнифер Лопес сфотографировали с 15-летней дочерью после шопинга

В выходные суперзвезда решила провести время с дочерью.
54-летняя Дженнифер Лопес попала под прицел папарацци со своей 15-летней дочерью Эммой в Лос-Анджелесе. Вместе они решили сходить на шопинг и оделись при этом просто и непринужденно.
Обычно Дженнифер очень гламурная, но в этот раз променяла каблуки на стильные и удобные кроссовки, а также надела серебристые джинсы и белую тунику. На плече у звезды была серая сумка от Chanel, на глазах - очки, а волосы она собрала в высокий хвост.
Эмма же оделась в широкие шорты с карманами, футболку и кепку. Также на подростке были кеды.
Напомним, Эмма не считает себя девушкой или парнем и относится к небинарным персонам, о чем Дженнифер лично рассказала.
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