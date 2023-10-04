В лосинах и тунике с оборками: Рианна впервые после вторых родов появилась на публике и выглядела роскошно

Совсем недавно, 1 августа, у Рианны и ее бойфренд A$AP Rocky родился второй сын и некоторое время пара нигде не появлялась, хотя уже и показали лицо малыша в соцсетях.

3 октября впервые после рождения ребенка из заметили вместе на улице - Рианна и Раким Майерс (это настоящее имя репера) ходили праздновать его день рождения в один из ресторанов Нью-Йорка.

Для выхода в свет певица выбрала эффектные черные лосины-сапоги, которые обтягивали ее красивые ноги и делали их еще длиннее, а также черную тунику с оборками и асимметричным подолом. Также она надела укороченную куртку-бомбер, надела бриллиантовое колье, солнцезащитные очки и собрала волосы в высокую прическу.

Рианна / Фото: Getty Images

А вот сам именинник решил немного эпатировать, поскольку всю голову украсил белыми заколками с бусинами, надел серьги с жемчугом, а в руке нес огромную розовую сумку. А вот наряд он выбрал многослойным, ведь сочетал рубашку, джемпер, широкие джинсы и оверсайз пиджак в клетку.

Рианна и A$AP Rocky / Фото: Getty Images

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