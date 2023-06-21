В лосинах, топе и длинной шубе: Ким Кардашьян посетила показ Louis Vuitton в Париже

20 июня в Париже состоялся первый показ мужских коллекций новоназначенного креативного директора Модного дома Louis Vuitton - рэпера и дизайнера Фаррелла Уильямса. Это место он получил после смерти Вирджила Абло.

На шоу в столице Франции собрались многие знаменитые гости и друзья рэпера: Бейонсе и Джей-Зи, Рианна и A$AP Rocky, Зендая, Джаред Лето, Наоми Кэмпбелл, Ленни Кравиц, Тина Кунаки и даже сама Анна Винтур.

Одним из самых обсуждаемых образов среди гостей стал наряд звезды реалити Ким Кардашьян. 42-летняя знаменитость посетила модное шоу в лосинах и кроп-топе в крупный пиксель. На талии у женщины висела сумка-бананка из меха, тоже выполненная в пиксельную клетку, на ногах были прозрачные мюли, а вот на плечи, несмотря на то что на улице июнь, она накинула длинную меховую шубу.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

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