В лосинах и футболке с принтом: звезду "Доктора Хауса" подловили после тренировки в зале

Несколько дней тому назад актриса Оливия Уайлд поразила нас своим потрясающим образом в полупрозрачном платье с перьями. Однако теперь неудивительно, почему она решилась на этот смелый лук - актриса активно занимается в зале и имеет потрясающую фигуру.

Вчера ее заметила на улице в Лос-Анджелесе после тренировки. На Оливии были черные лосины, кроссовки и белая футболка со словом Vote (голосуй). Этой футболкой актриса напоминает о голосовании на выборах в Сенат США, которое состоятся 8 ноября.

Волосы звезды "Доктора Хауса" были собраны в высокий пучек, на глазах у нее были очки, а на плече сумка. Также Оливия накинула на шею полотенце.

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

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