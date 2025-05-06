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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В лоскутном платье и жакете: 70-летняя Донателла Версаче стала гостьей бала Института костюма

На протяжении многих лет она одна из почетных гостей этого бала и всегда носит только наряды от своего бренда.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Донателла Версаче

Донателла Версаче / © Associated Press

Совсем недавно легендарный модельер отпраздновала свой 70-й день рождения и вскоре после этого появилась на ежегодном благотворительном балу в Нью-Йорке.

Донателла и рэпер Чанселор Беннетт, который более известный как Chance The Rapper, посетили вместе Met Gala 2025, выйдя в нарядах от Versace на ступеньки Метрополитен-музея, которые украшали нарциссы.

/ © Associated Press

© Associated Press

Донателла носила лоскутное платье выполненное в темном цвете, которое украшал тороченый шелк, а также дополнял жакет, а ее спутник носил стильный костюм и оригинальными деталями: кожаным жакетом, ярким галстуком, шляпой и множеством драгоценностей. Также выделялся и пояс на его брюках.

Кстати, когда Донателла попала под прицел папарацци днем ранее. Ее заметили папарацци, когда она покидала отель Carlyle. Версаче была одета во все черное и носила высокие платформы.

/ © Associated Press

© Associated Press

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

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© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

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