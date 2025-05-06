В лоскутном платье и жакете: 70-летняя Донателла Версаче стала гостьей бала Института костюма

Донателла Версаче / © Associated Press

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Совсем недавно легендарный модельер отпраздновала свой 70-й день рождения и вскоре после этого появилась на ежегодном благотворительном балу в Нью-Йорке.

Донателла и рэпер Чанселор Беннетт, который более известный как Chance The Rapper, посетили вместе Met Gala 2025, выйдя в нарядах от Versace на ступеньки Метрополитен-музея, которые украшали нарциссы.

© Associated Press

Донателла носила лоскутное платье выполненное в темном цвете, которое украшал тороченый шелк, а также дополнял жакет, а ее спутник носил стильный костюм и оригинальными деталями: кожаным жакетом, ярким галстуком, шляпой и множеством драгоценностей. Также выделялся и пояс на его брюках.

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Кстати, когда Донателла попала под прицел папарацци днем ранее. Ее заметили папарацци, когда она покидала отель Carlyle. Версаче была одета во все черное и носила высокие платформы.

© Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press