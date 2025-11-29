В лубутенах и бархатном платье с контрастными акцентами: красивая Ребел Уилсон на премьере фильма

Ребел Уилсон / © Getty Images

Ребел Уилсон посетила мировую премьеру фильма "Tinsel Town", которая состоялась в кинотеатре Vue Leicester Square в Лондоне.

На красной дорожке звезда появилась в элегантном образе с ноткой театральности. На ней было черное бархатное платье из коллекции бренда Temperley London осень 2025.

Ребел Уилсон / © Getty Images

Наряд имел юбку миди свободного силуэта, длинные рукава с белыми манжетами и контрастный белый воротник в стиле ретро с пуговицами, украшенными камнями, и с черным бантом.

Аутфит Уилсон дополнила красными лакированными слингбэками на шпильках от Christian Louboutin. Волосы она собрала в хвост, выпустив спереди пряди волос, которые накрутила, и сделала макияж с акцентом на красной помаде. Лук Ребел завершила кольцами с бриллиантами.

Напомним, Ребел Уилсон показала редкие снимки со своей дочерью, сделанные во время отдыха в Греции.