ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
157
Время на прочтение
1 мин

В лубутенах и бархатном платье с контрастными акцентами: красивая Ребел Уилсон на премьере фильма

45-летняя австралийская актриса продемонстрировала на мероприятии элегантный образ.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ребел Уилсон

Ребел Уилсон / © Getty Images

Ребел Уилсон посетила мировую премьеру фильма "Tinsel Town", которая состоялась в кинотеатре Vue Leicester Square в Лондоне.

На красной дорожке звезда появилась в элегантном образе с ноткой театральности. На ней было черное бархатное платье из коллекции бренда Temperley London осень 2025.

Ребел Уилсон / © Getty Images

Ребел Уилсон / © Getty Images

Наряд имел юбку миди свободного силуэта, длинные рукава с белыми манжетами и контрастный белый воротник в стиле ретро с пуговицами, украшенными камнями, и с черным бантом.

Аутфит Уилсон дополнила красными лакированными слингбэками на шпильках от Christian Louboutin. Волосы она собрала в хвост, выпустив спереди пряди волос, которые накрутила, и сделала макияж с акцентом на красной помаде. Лук Ребел завершила кольцами с бриллиантами.

Напомним, Ребел Уилсон показала редкие снимки со своей дочерью, сделанные во время отдыха в Греции.

Дата публикации
Количество просмотров
157
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie