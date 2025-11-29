- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 157
- Время на прочтение
- 1 мин
В лубутенах и бархатном платье с контрастными акцентами: красивая Ребел Уилсон на премьере фильма
45-летняя австралийская актриса продемонстрировала на мероприятии элегантный образ.
Ребел Уилсон посетила мировую премьеру фильма "Tinsel Town", которая состоялась в кинотеатре Vue Leicester Square в Лондоне.
На красной дорожке звезда появилась в элегантном образе с ноткой театральности. На ней было черное бархатное платье из коллекции бренда Temperley London осень 2025.
Наряд имел юбку миди свободного силуэта, длинные рукава с белыми манжетами и контрастный белый воротник в стиле ретро с пуговицами, украшенными камнями, и с черным бантом.
Аутфит Уилсон дополнила красными лакированными слингбэками на шпильках от Christian Louboutin. Волосы она собрала в хвост, выпустив спереди пряди волос, которые накрутила, и сделала макияж с акцентом на красной помаде. Лук Ребел завершила кольцами с бриллиантами.
Напомним, Ребел Уилсон показала редкие снимки со своей дочерью, сделанные во время отдыха в Греции.