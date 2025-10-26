ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
210
Время на прочтение
1 мин

В лубутенах и белом платье с цветочной аппликацией: Керри Вашингтон в женственном образе сияла на премии

48-летняя актриса для своего выхода выбрала интересный наряд от David Koma.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Керри Вашингтон

Керри Вашингтон / © Associated Press

Керри Вашингтон посетила церемонию вручения премии InStyle Imagemaker Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Перед фотографами звезда появилась в женственном аутфите. На ней было экстравагантное белое платье миди от бренда David Koma. Наряд имел интересную цветочную аппликацию на топе, объемную баску и высокий разрез на юбке.

Керри Вашингтон / © Associated Press

Керри Вашингтон / © Associated Press

Лук Керри дополнила белыми остроносыми туфлями на высоких шпильках Christian Louboutin.

Керри Вашингтон / © Associated Press

Керри Вашингтон / © Associated Press

Вашингтон сделала красивую укладку с мягкими локонами, макияж с розовым блеском и розовыми румянами и молочный маникюр. Образ она завершила украшениями от Shay Jewelry.

Напомним, Керри Вашингтон в графитовой майке сходила на показ Prada в Милане.

Дата публикации
Количество просмотров
210
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie