В лубутенах и белом платье с цветочной аппликацией: Керри Вашингтон в женственном образе сияла на премии

Керри Вашингтон / © Associated Press

Керри Вашингтон посетила церемонию вручения премии InStyle Imagemaker Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Перед фотографами звезда появилась в женственном аутфите. На ней было экстравагантное белое платье миди от бренда David Koma. Наряд имел интересную цветочную аппликацию на топе, объемную баску и высокий разрез на юбке.

Лук Керри дополнила белыми остроносыми туфлями на высоких шпильках Christian Louboutin.

Вашингтон сделала красивую укладку с мягкими локонами, макияж с розовым блеском и розовыми румянами и молочный маникюр. Образ она завершила украшениями от Shay Jewelry.

