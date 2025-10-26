- Дата публикации
В лубутенах и белом платье с цветочной аппликацией: Керри Вашингтон в женственном образе сияла на премии
48-летняя актриса для своего выхода выбрала интересный наряд от David Koma.
Керри Вашингтон посетила церемонию вручения премии InStyle Imagemaker Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе.
Перед фотографами звезда появилась в женственном аутфите. На ней было экстравагантное белое платье миди от бренда David Koma. Наряд имел интересную цветочную аппликацию на топе, объемную баску и высокий разрез на юбке.
Лук Керри дополнила белыми остроносыми туфлями на высоких шпильках Christian Louboutin.
Вашингтон сделала красивую укладку с мягкими локонами, макияж с розовым блеском и розовыми румянами и молочный маникюр. Образ она завершила украшениями от Shay Jewelry.
Напомним, Керри Вашингтон в графитовой майке сходила на показ Prada в Милане.