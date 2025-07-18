В лубутенах и черном платье с нитями: Николь Шерзингер сходила на развлекательное шоу

Николь Шерзингер / © Getty Images

Реклама

Николь Шерзингер попала в объективы папарацци, выходя из студии NBC в Нью-Йорке.

Для своего появления в студии она выбрала интересное черное платье макси приталенного силуэта от бренда Philipp Plein. Наряд имел халтер и множество горизонтальных нитей, спадавших каскадом вниз.

Николь Шерзингер / © Getty Images

Аутфит звезда дополнила черными туфлями на высоких платформах, каблуках и с красными подошвами от Christian Louboutin. Волосы она собрала в высокий хвост, уложенным в локоны, и сделала макияж с коричневой помадой и черным карандашом на глазах, и нюдовый маникюр. Уши Шерзингер украсила элегантными бриллиантовыми серьгами, а руки – кольцами.

Реклама

Напомним, Николь Шерзингер вышла в свет в белом длинном платье на тонких бретельках и с V-образным вырезом.