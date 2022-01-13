В лучшие годы Spice Girls: Виктория Бекхэм запостила архивный кадр и умилила подписчиков

На днях певица Мелани Си отпраздновала день рождения. Ее публично в Instagram поздравила экс-коллега по группе Spice Girls Виктория Бекхэм, опубликовав совместное архивное фото.

На снимке Викки и Мел Си запечатлены вместе, Виктория одета в черное платье в обтяжку, а ее коллега в черном топе на тонких бретельках и голубые брюки. У обеих на лицах насыщенные макияжи, а волосы красиво уложены.

"С днем рождения @melaniecmusic!! Обожаю этот снимок @mariotestino @voguemagazine с нами! 1998! Поцелуи хх", - написала под фото Виктория Бекхэм. В комментариях пост оценили, поклонники написали, что девушки были "лучшими из лучших" в то время.

Обе девушки работали в популярной в 90-х группе Spice Girls, благодаря которой прославились на весь мир. В 2000 году Виктория Бекхэм покинула группу и начала сольную карьеру, которая продлилась до 2004 года. После этого Виктория занялась модным бизнесом и стала в этом деле очень успешной.

Виктория Бекхэм и состав Spice Girls / Associated Press

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