В луках с одинаковым принтом: певица Хлоя Бейли и модель Кендалл Дженнер надели образы от Jean-Paul Gaultier

Довольно часто, следуя за трендами и новыми коллекциями, знаменитости повторяют образы друг друга.

Иногда мы видим знаменитостей в одинаковых образах, хотя они и их стилисты пытаются этого не допустить. Но, когда дело доходит до новинок сезона, устоять не может никто. Например, в последние недели в похожих образах от бренда Jean-Paul Gaultier было замечено немало звезд.

Особенно они полюбили коллекцию Cyber, состоящую из обтягивающих тонких топов, платье и кэтсьютов с характерным принтом.

Среди самых известных красоток, которые примеряли наряды от бренда, - Кендалл Дженнер в обтягивающем длинном платье с открытыми плечами. Образ модель и звезда реалити-шоу дополнила макияжем, высоким хвостом и крупными серьгами в ушах.

Также на церемонию здания GQ "Мужчина года" пришла в похожем луке актриса и певица Хлоя Бейли. Лук она дополнила крупными серьгами и дредами.

К слову, совсем скоро младшую сестру девушки мы увидим в ремейке "Русалочки". Премьера фильма запланирована на май 2023 года.

Однако это не все подобные образы, также в луках от Jean-Paul Gaultier были замечены певицы Дуа Липа и Доджа Кет.

Также этот принт в цветной горох стал настолько популярным, что с ним уже делаю маникюры.

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