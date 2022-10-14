В луке из коллаборации Gucci и Adidas и за руку с Клуни: Джулия Робертс под прицелом папарацци

Голливудская суперзвезда Джулия Робертс попала под прицел фотографов, когда направлялась на эфир программы "Джимми Киммел в прямом эфире", а вот компанию ей составил коллега - актер Джордж Клуни.

Они вместе сыграли в романтической комедии "Билет в рай", премьера которого в Украине состоялась еще в сентябре. В программе Джордж и Джулия рассказывают о том, как хорошо они знают друг друга, ведь знакомы уже 20 лет и снялись вместе в пяти совместных фильмах, а также о том, как им было вновь работать вместе в картине "Билет в рай", съемки которого проходили в Австралии.

На Робертс был бежевый брючный костюм из совместной коллекции брендов Gucci и Adidas, который она дополнила белой рубашкой и галстуком. Также актриса обула черные классические туфли-лодочки. Волосы знаменитости уложили в объемные локоны, а вот на глаза она одела солнцезащитные очки-авиаторы от Ray-Ban в золотой оправе. Клуни надел серый костюм и черное поло.

Джулия Робертс / Фото: Getty Images

Однако для эфира актриса переоделась в ромпер.

Читайте также:

Образы актрисы Джулии Робертс (11 фото)

Подписывайтесь также на нашу страницу в Instagram