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В луке из коллаборации Gucci и Adidas и за руку с Клуни: Джулия Робертс под прицелом папарацци

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В луке из коллаборации Gucci и Adidas и за руку с Клуни: Джулия Робертс под прицелом папарацци

Джулия Робертс / Фото: Getty Images

Звезду заметили по пути на популярное шоу.

Голливудская суперзвезда Джулия Робертс попала под прицел фотографов, когда направлялась на эфир программы "Джимми Киммел в прямом эфире", а вот компанию ей составил коллега - актер Джордж Клуни.

Они вместе сыграли в романтической комедии "Билет в рай", премьера которого в Украине состоялась еще в сентябре. В программе Джордж и Джулия рассказывают о том, как хорошо они знают друг друга, ведь знакомы уже 20 лет и снялись вместе в пяти совместных фильмах, а также о том, как им было вновь работать вместе в картине "Билет в рай", съемки которого проходили в Австралии.

На Робертс был бежевый брючный костюм из совместной коллекции брендов Gucci и Adidas, который она дополнила белой рубашкой и галстуком. Также актриса обула черные классические туфли-лодочки. Волосы знаменитости уложили в объемные локоны, а вот на глаза она одела солнцезащитные очки-авиаторы от Ray-Ban в золотой оправе. Клуни надел серый костюм и черное поло.

Джулия Робертс / © Getty Images
Джулия Робертс / Фото: Getty Images

Однако для эфира актриса переоделась в ромпер.

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