В луке изумрудного оттенка: стильную Викторию Бекхэм заметили в Нью-Йорке

В "Большое яблоко" она приехала, чтобы провести ряд мероприятий в поддержку своего бьюти-бренда, в частности она встретилась с покупателями в универмаге Bergdorf Goodman, а также заглянула в редакцию Vogue на интервью.

Уже несколько дней британский дизайнер Виктория Бекхэм проводит в Нью-Йорке. На днях звезду заметили в компании ее известного мужа-футболиста, когда они отправлялись на ужин держась за руку, а вчера Виктория попала под прицел фотографов одна, когда покидала отель.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

На знаменитой красотке было платье миди потрясающего изумрудного оттенка и довольно сложного фасона, ведь спереди создавалось впечатление, как будто за Виктории платье и плащ.

Образ она дополнила слингбэками от Saint Laurent и сумкой-мешком на длинной ручке. Луком дизайнер также похвасталась в Instagram, где призналась, что в восторге от своей новой сумки Mini Bucket Bag in Petrol Leather от своего же бренда Victoria Beckham. Также от своей собственной марки она надела и солнцезащитные очки.

Но нарядилась так Бекхэм не случайно. В этом эффектном образе она посетила офис Vogue, где дала интервью Анне Винтур.

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