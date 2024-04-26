В луке, как у Пэрис Хилтон: певица Анитта пришла на церемонию в эффектном черном мини

Латиноамериканская звезда Анитта посетила церемонию вручения наград Latin American Music Awards 2024, которая состоялась в Лас-Вегасе. Для этого мероприятия 31-летняя певица выбрала эффектный наряд черного цвета от бренда Mugler из коллекции прет-а-порте весна-лето 2024.

Платье имело длинные рукава, корсет, а также полукруглые вырезы по бокам короткой юбки. Верхняя часть наряда напоминала жакет.

Дополнила Анитта свой необычный образ черными коготками, лакированными слингбєками на каблуках, а также солнцезащитными очками. Волосы девушка собрала, оставив одну прядь.

Анитта / Фото: Getty Images

Ранее в точно таком же луке, но на подиуме, появилась Пэрис Хилтон. Суперзвезда приняла участие в Неделе моды в Париже, как модель.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

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