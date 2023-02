В луке от Лилии Литковской: певицу Риту Ору сфотографировали в стильном джинсовом образе

Британская певица Рита Ора прилетела в Нью-Йорк, чтобы продвигать свою новую песню и клип You Only Love Me, релиз которых состоялся 29 января. Звезду сфотографировали в престижном районе Трайбека, когда она покидала Всемирный торговый центр 1.

Рита продемонстрировала интересный образ, в котором решила сочетать джинсовый костюм оверсайз от украинского дизайнера Лилии Литковской, который состоял из широких брюк и верха в виде рубашки с удлиненными рукавами.

Этот наряд Рита дополнила остроносыми туфлями Jimmy Choo, цветной вязаной шапкой от дизайнера Lydia Bolton и мохнатой черной сумкой-клатчем от Alberta Ferretti. На глазах у звезды были солнцезащитные очки.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Напомним, совсем недавно Лилия Литковская представила коллекцию весна-лето 2023 "Веснянка" на Берлинской неделе моды. Свое шоу она превратила в перформанс с поддержкой Украины и ее защитников.

Читайте также: