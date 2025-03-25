В луке от Valentino: 16-летняя дочь Наоми Уоттс пришла поддержать маму на премьере

16-летняя Кай Шрайбер - ребенок актеров Наоми Уоттс и Лива Шрайбера, которые были вместе с 2005 по 2016 год.
Она родилась мальчиком, но в раннем возрасте начала идентифицировать себя как девочка и изменила пол. Когда Кай завела Instagram, подписала себя там как "her", что в переводе означает "ее".
Хотя Кай не говорила публично о своей идентичности, как и ее родители, заметно, что они поддерживают своего ребенка - Наоми и Лив часто пишут трогательные поздравления дочери в своих соцсетях: "С днем рождения, красотка", - написал Лив в посте к 15-летию Кай. "С днем рождения, мой милый ангелочек", - поделилась Наоми в тот же день. "Ты для меня все. Мне так повезло быть твоей мамой. Продолжай танцевать и демонстрируй миру свой динамичный и славный дух".
24 марта Кай Шрайбер пришла поддержать свою маму Наоми Уоттс на премьере фильма "Друг", который показали в кинотеатре IPIC в Нью-Йорке. 16-летняя Кай была с ног до головы одета в лук от Valentino, а ее мама выбрала наряд от Jacquemu.
Также отметим, что Кай недавно стала моделью. Она подписала контракт с IMG Models и вышла на подиум показа Valentino, когда бренд демонстрировал публике коллекцию на сезон осень-зима 2025-2026.
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