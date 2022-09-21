В луке с принтом "зебра" и кедах: Тина Кунаки на модном показе в Милане

Жена Венсана Касселя прилетела в Италию, где прошел показ adidas by Stella McCartney во время Миланской недели моды.

Перед камерами фотографов Кунаки появилась в короткой куртке с принтом "зебра" и в такой же мини-юбке только немного другого оттенка. Лук модели отлично сочетался с бело-серыми кедами от Adidas. Под курткой на модели была белая футболка.

Тина распустила волосы и расчесала их по пробору. А также сделала макияж с акцентом на голубые тени на веках и нюдовый блеск для губ.

Тина Кунаки / Фото: Getty Images

В прошлый выход Тина Кунаки блистала на красной дорожке Венецианского кинофестиваля вместе с мужем Венсаном Касселем. Тогда модель продемонстрировала на дорожке эффектный образ в кожаном платье.

Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Фото: Getty Images

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