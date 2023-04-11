В любимом бикини: 57-летняя Элизабет Херли похвасталась стройной фигурой и сексуальным декольте

Элизабет Херли опубликовала в Instagram фотографии с отдыха. Актриса позировала на пляже у зеленых растений. На ней было белое бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach с металлической фурнитурой в виде цепочек и на завязках.

Лиз продемонстрировала с разных ракурсов свою подтянутую стройную фигуру.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Она также похвасталась сексуальным декольте.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Херли распустила волосы, сделала макияж с акцентом на глазах и украсила уши золотистыми серьгами-люстрами.

Напомним, ранее смелая Элизабет показала свое обнаженное фото.

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