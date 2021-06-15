В любимом бренде Chrome Hearts: Белла Хадид попала под прицел папарацци в джинсовом ансамбле

В вещах этой марки Хадид появляется очень часто.

На прошлой неделе Белла Хадид попала под прицел нью-йоркских папарацци в эффектном образе, продемонстрировав, как можно необычно носить спортивные вещи и белье.

Белла Хадид / Getty Images

Но вот вчера супермодель вышла по делам в более сдержанном наряде, сочетав розовую футболку с принтом с широкими рваными джинсами и джинсовой рубашкой от знаменитого американского бренда вещей люкс-класса Chrome Hearts.

Сочетала она этот ансамбль с белыми кроссовками, любимым золотым ожерельем с красным рубином от Bvlgari и солнцезащитными очками. Волосы модели были немного волнистыми и распущенными.

Белла Хадид / Getty Images

Напомним, Chrome Hearts - это бренд, который производит серебряные аксессуары, золотые и бриллиантовые украшения, очки, кожу, одежду и мебель. Основан он в 1988 году в Лос-Анджелесе Ричардом Старком, Леонардом Камхаутом и Джоном Бауманном. Штаб-квартира расположена в самом сердце Голливуда, а производственная площадка занимает три квартала. Белла является амбассадором бренда.

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Белла Хадид в объективах папарацци (22 фото)

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