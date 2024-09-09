В любимом бренде и фасоне: Сальма Хайек на премьере фильма в наряде бордового цвета

Платья в таком стиле она просто обожает и всегда вібирает для светских выходов.

58-летняя Сальма Хайек посетила Международный кинофестиваль в Торонто. В рамках этого мероприятия актриса появилась на премьере фильма "Без крови", в котором сыграла главную роль.

Перед фотографами Сальма позировала в длинном платье от Модного дома Gucci, которое было выполнено в трендовом бордовом оттенке. Наряд также был полностью расшит мелкими пайетками, а в зоне груди имел оригинальный вырез с ассиметричными бретельками. Платье было выполнено в любимом для Хайек фасоне: приталенное, блестящее, с подчеркнутыми бюстом и талией.

Образ она дополнила укладкой, макияжем, маникюром, а также несколькими украшениями с бриллиантами.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Мероприятие также посетила Анджелина Джоли, поскольку является автором сценария к фильму. Она позировала с Сальмой Хайек и Демианом Бичири перед фотографами в черном платье от Dolce & Gabbana.

Анджелина Джоли с Сальмой Хайек и Демианом Бичири / Фото: Associated Press

Литературной основой сценария стал роман итальянского писателя Алессандро Барикко "Без крови". Главная героиня истории - девочка по имени Нина, на глазах у которой были убиты ее родители. Спустя много лет она случайно встречает убийцу.

Читайте также:

Образы Сальмы Хайек (52 фото)