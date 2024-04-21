В любимом бренде принцессы Кейт: Эмили Блант посетила премьеру фильма "Каскадер"

После громкого успеха "Оппенгеймера", Эмили Блант, которая получила за него номинацию на "Оскар", приступила к работе над новым фильмом - комедийным боевиком "Каскадер". Во время презентации картины в Берлине, которая состоялась 19 апреля, звезда появилась перед камерами в синем комбинезоне.

Наряд актрисы был от Jenny Packham - одного из самых любимых брендов принцессы Уэльской Кэтрин. Ранее супруга наследного принца неоднократно надевали наряды этой марки на самые различные мероприятия.

Комбинезон же Эмили был тоже эксклюзивным, а штаны в нем выполнены как кюлоты. Спереди его украшала золотая вышивка в виде листьев и цветов с камнями и бисером.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

А вот на талии у наряда был необычный пояс в виде змеи. Образ актриса завершила серьгами и босоножками на каблуках.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Фильм является киноадаптацией одноименного телесериала 1980-х годов, а Эмили в нем снялась вместе с Райаном Гослингом.

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