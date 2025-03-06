В любимом черном платье с рукавами: Виктория Бекхэм посетила Париж и сходила на гала-мероприятие

Известная британская пара стала гостями гала-вечера, который проводился в самом сердце Парижа.

Виктория Бекхэм и ее муж Дэвид посетили гламурное светское мероприятие в Париже Le Grand Diner du Louvre и позировали в вечерних нарядах просто перед Лувром.

Модельер и бывшая певица выбрала по такому случаю черное вечернее платье от своего собственного именного бренда Victoria Beckham. Это был наряд с длинными рукавами, складками на бедрах, а также длинным шлейфом. Волосы она собрала в гладкую прическу, сделала любимый макияж и добавила к ансамблю лаконичные украшения.

Директор Лувра Лоранс де Кар, министр культуры Франции Рашида Дати, Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

Также модельер попала под прицел папарацци днем ранее в Париже. На Виктории было графитовое пальто от ее бренда, светлые брюки, а на плече висела большая сумка винного оттенка.

Виктория Бекхэм на улицах Парижа / Фото: Getty Images

Также отметим, что это черное платье 50-летний модельер уже надевала ранее. В таком же образе она появлялась на дипломатическом приеме в Букингемском дворце в декабре 2024 года.

Виктория и Дэвид Бекхэм на приеме в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

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