В любимом образе: 54-летняя Мэрайя Кэри в кожаных лосинах попала под прицел папарацци

В своих нарядах она всегда старается подчеркивать фигуру.

Американская суперзвезда, 54-летняя певица Мэрайя Кэри, сходила в Лос-Анджелесе в популярный ресторан Craig's. Знаменитость подловили фотографы, когда она выходила из своего автомобиля и направлялась в окружении охраны в заведение.

Поп-звезда была одета в свой любимый наряд - обтягивающие черные лосины, которые сочетала с топом с декольте.

Образ Мэрайя дополнила босоножками на платформе и широких каблуках, а также курткой-косухой. У певицы роскошные волосы, поэтому она их практически никогда не собирает, а только подкручивает, как в этот раз. Завершили лук солнцезащитные очки квадратной формы, серьги-кольца и макияж.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

В этих лосинах не так давно Кэри уже появлялась на вечеринке после премьеры фильма "Все страхи Бо". Тогда на ней был еще топ от Prada.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

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