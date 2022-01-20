В любимом образе и с брошкой на пальто: Катрин Денев стала гостью модного показа

В любимом образе и с брошкой на пальто: Катрин Денев стала гостью модного показа

Актриса в стильном аутфите посетила модное шоу в Париже.

Французская актриса Катрин Денев стала гостью показ бренда Ami осень-зима 2022-2023, который проводился в рамках Парижской недели мужской моды.

Звезда появилась на фэшн-шоу, одетая в любимом стиле - всем черном и свободном. Актриса сочетала трикотажную кофту с V-образным вырезом, классические брюки и укороченное пальто. Завершили образ Катрин черные туфли-лодочки, брошь на лацкане пальто и зеленая сумка с короткой ручкой. Волосы актриса уложила в элегантную прическу, а на лице сделала макияж с акцентом на глаза.

Катрин Денев / Getty Images

Также посетила показ коллега Денев - актриса Филиппин Леруа-Болье, которую многие знают по роли Сильви Грате в сериале "Эмили в Париже". На мероприятии она всех поразила своим полностью прозрачным платье изумрудного цвета.

Филиппин Леруа-Болье / Getty Images

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