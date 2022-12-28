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В любимом образе: Ники Хилтон сфотографировали с отцом после ужина

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
277
Время на прочтение
1 мин
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В любимом образе: Ники Хилтон сфотографировали с отцом после ужина

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Как видим, чувство стиля у Хилтонов - семейная черта.

Светская львица и наследница многомиллионного отельного бизнеса Ники Хилтон, а также младшая сестра эпатажной Пэрис, попала под прицел папарацци в Калифорнии.

Девушка была в своем любимом лаконичном образе, в котором сочетала укороченную мини-шубу от Max Mara из экомеха и такую же сумку от этой же марки.

Также знаменитость надела туфли-лодочки в цвет, черную водолазку и легинсы. Волосы Ники собрала в высокую прическу при помощи заколки "крабика" и сделала очень легкий макияж.

Ники Хилтон / © Getty Images
Ники Хилтон / Фото: Getty Images

В этом образе знаменитость ходила на ужин со своим отцом - магнатом недвижимости Риком Хилтоном.

Ники Хилтон / © Getty Images
Ники Хилтон / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
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