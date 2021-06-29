В любимом образе: стильный Марк Джейкобс приехал на свой показ

Модельер выбрал для выхода лаконичный образ в темных оттенках.
28 июня в нью-йоркской публичной библиотеке состоялся показ осенне-зимней коллекции модельера Марка Джейкобса. Показ могли наблюдать все желающие, ведь его транслировали на фасаде универмага Bergdorf Goodman на Пятой авеню.
На шоу Джейкобс прибыл в любимом образе, сочетав белую жемчужную нить с полностью черной водолазкой и брюками. Обул он ботинки на высоком каблуке и платформе, а вот на сгибе его руки висела большая сумка-шоппер.
Также на фото, которым он поделился в Instagram, Джейкобс позировал в стильной кожаной куртке от Courrèges.
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