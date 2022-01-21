В любимом образе: звезду The Pussycat Dolls Эшли Робертс сфотографировали после эфира на радио

В этот раз лук звезды был очень расслабленным и лаконичным.
Певица и радиоведущая появилась на улице после утреннего эфира на Heart Breakfast. Девушка была одета в свой любимый лук, в котором сочетала теплую черную дубленку-авиатор и свободный велюровый костюм.
Дополнили образ ведущей белые кроссовки и маленькая сумка Balenciaga. Также обязательно Эшли в каждый образ добавляет солнцезащитные очки и несколько украшений.
Эта сумка в коллекции знаменитости относительно недавно, но, похоже, стала ее любимицей.
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