В любимом пальто и кроссовках: актрису Кэти Холмс заметили на прогулке в Нью-Йорке

В обычной жизни знаменитости ничем не отличаются от других людей, ведь тоже носят небрежные прически и отказываются от макияжа. Благодаря снимкам папарацци можем посмотреть, как они выглядят на самом деле.

Актрису Кэти Холмс снова заметили на прогулке, когда она шла по улице с подругой после тренировки. Звезда живет в Нью-Йорке и в отличии от многих других публичных личностей предпочитает передвигаться по городу без охраны.

Одела Кэти в этот раз свое любимое пальто верблюжьего цвета от бренда The Frankie. Модель выполнена в простом прямом фасоне оверсайз и имеет черную пуговицы.

Также Холмс была в трикотажных штанах, носках и уже культовых кроссовках от Samba от Adidas. Волосы актриса собрала в высокий пучок, а плече у нее была сумка-шопер, а на глазах солнцезащитные очки-авиаторы.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Что касается обуви, то Samba - любимая пара у Кэти и она их очень часто носит с разными нарядами. Днем ранее, например, она надела эти модные кроссовки с джинсами и ярким теплым шарфом. Также модель Samba от Adidas - стала кроссовками года, ведь именно эту модель чаще всего покупали и искали модники.

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