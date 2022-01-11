В любимом пальто и с кофе: Кэти Холмс прогулялась по Нью-Йорку

В любимом пальто и с кофе: Кэти Холмс прогулялась по Нью-Йорку

Актриса Кэти Холмс в этом году уже не впервые попадает под прицел уличных фотографов.

43-летняя знаменитость снова надела свое любимое изумрудное длинное пальто, в котором прогулялась по улицам Нью-Йорка. Кэти сфотографировали в районе Сохо. Холмс надела маску в тон, была в синих спортивных штанах и белых кроссовках. А в руках несла вместительную сумку и два стакана с напитками. Куда звезда направлялась, не известно.

Кэти Холмс / Getty Images

Возможно, Кэти Холмс живет в районе Сохо. В начале этого года актрису также фотографировали в этом районе, и она была одета в это же изумрудное пальто.

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